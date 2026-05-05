Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок
Лідери вважають старий порядок зруйнованим і шукають нову модель
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Партнери США заявили про розпад старої системи та нову роль Європи

Деякі з ключових союзників США, зокрема Канада та Велика Британія, вважають, що нинішній світовий порядок фактично зруйнований і саме Європа має стати центром формування нової системи міжнародних відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Європа як центр нового порядку

Прем’єр Канади Марк Карні під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що новий міжнародний порядок має формуватися саме з Європи.

«Я особисто твердо переконаний, що міжнародний порядок буде відновлено, і він почнеться з Європи», – сказав він.

Криза трансатлантичних відносин

Світові лідери переглядають свої відносини зі США на тлі політики президента Дональда Трампа «Америка понад усе», яка, за оцінками союзників, підриває традиційні альянси. Йдеться, зокрема, про запровадження мит, критику партнерів по НАТО та конфліктні заяви щодо Гренландії.

«Існує моральний імператив побудувати успішніший та справедливіший світ. Правила не обмежують гегемонів», – додав Карні.

Водночас, як зазначає Bloomberg, Європа все ще значною мірою залежить від США у сфері безпеки. За оцінками, країнам НАТО в Європі може знадобитися понад десять років для повноцінного зміцнення власного оборонного потенціалу.

Розбіжності всередині Заходу та напруга в НАТО

На цьому тлі союзники США намагаються консолідувати зусилля, щоб протистояти зростанню політики «жорсткої сили» з боку великих держав, зокрема США та Китаю.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес відкрито критикував дії Трампа, зокрема щодо війни США з Іраном, а також заборонив використання іспанського повітряного простору для підтримки військових операцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранські лідери «принижують» США на переговорах. Після цього Трамп оголосив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині.

У НАТО не виключають подальшого погіршення відносин зі США та можливого виведення частини американських військ із Європи.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер також визнав, що традиційні союзи вже не працюють так, як раніше. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не є такими, якими ми хотіли б їх бачити», – сказав він.

Курс на стратегічну автономію Європи

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності посилення європейської оборонної автономії. «Ми відчуваємо наслідки надмірної залежності від американської захисної парасольки. Це очевидна проблема», – заявив він.

На тлі цих процесів Карні закликав до створення нових альянсів між так званими «середніми країнами» у сферах енергетики, оборони, технологій і критичних ресурсів.

«Нашим стратегічним імперативом є розбудова цих суверенних можливостей разом із найнадійнішими партнерами», – підсумував він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пожартував, що планує залишатися при владі ще вісім або дев'ять років, щоб особисто скористатися запровадженими податковими пільгами. 

Читайте також:

Теги: США Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп заявив, що зможе відчути переваги нових податкових норм лише після завершення своєї каденції,
Ще на два терміни? Трамп розповів, скільки років планує бути при владі
Сьогодні, 14:00
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
3 травня, 01:58
Сибіга поставив завдання забезпечити консенсус у столицях ЄС
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
30 квiтня, 00:20
У США великих махінацій на виборах майже не буває, щоб там не казав Трамп
Вибори у США. Де ховається справжня корупція?
24 квiтня, 17:10
Економіка США сповільнилася сильніше, ніж очікували
Економіка США загальмувала: що приховують нові цифри?
11 квiтня, 08:00
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
11 квiтня, 00:27
Президент США Дональд Трамп
Життя зі слабким Трампом: що це означає для України
10 квiтня, 08:06
Раніше глава Білого дому встановив дедлайн, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення мирної угоди
«Важливий день для світового миру». Трамп зробив заяву про Ормузьку протоку
8 квiтня, 07:44
Очільник Пентагону публічно виступає за жорсткі військові дії проти Ірану
Демократи вимагають імпічменту Гегсета через війну з Іраном
7 квiтня, 09:10

Політика

У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок
Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
Міністр фінансів Литви заявив про критичні проблеми в економіці Росії
Міністр фінансів Литви заявив про критичні проблеми в економіці Росії
Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну
Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну

Новини

Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua