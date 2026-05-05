Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок

Партнери США заявили про розпад старої системи та нову роль Європи

Деякі з ключових союзників США, зокрема Канада та Велика Британія, вважають, що нинішній світовий порядок фактично зруйнований і саме Європа має стати центром формування нової системи міжнародних відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Європа як центр нового порядку

Прем’єр Канади Марк Карні під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що новий міжнародний порядок має формуватися саме з Європи.

«Я особисто твердо переконаний, що міжнародний порядок буде відновлено, і він почнеться з Європи», – сказав він.

Криза трансатлантичних відносин

Світові лідери переглядають свої відносини зі США на тлі політики президента Дональда Трампа «Америка понад усе», яка, за оцінками союзників, підриває традиційні альянси. Йдеться, зокрема, про запровадження мит, критику партнерів по НАТО та конфліктні заяви щодо Гренландії.

«Існує моральний імператив побудувати успішніший та справедливіший світ. Правила не обмежують гегемонів», – додав Карні.

Водночас, як зазначає Bloomberg, Європа все ще значною мірою залежить від США у сфері безпеки. За оцінками, країнам НАТО в Європі може знадобитися понад десять років для повноцінного зміцнення власного оборонного потенціалу.

Розбіжності всередині Заходу та напруга в НАТО

На цьому тлі союзники США намагаються консолідувати зусилля, щоб протистояти зростанню політики «жорсткої сили» з боку великих держав, зокрема США та Китаю.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес відкрито критикував дії Трампа, зокрема щодо війни США з Іраном, а також заборонив використання іспанського повітряного простору для підтримки військових операцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранські лідери «принижують» США на переговорах. Після цього Трамп оголосив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині.

У НАТО не виключають подальшого погіршення відносин зі США та можливого виведення частини американських військ із Європи.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер також визнав, що традиційні союзи вже не працюють так, як раніше. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не є такими, якими ми хотіли б їх бачити», – сказав він.

Курс на стратегічну автономію Європи

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності посилення європейської оборонної автономії. «Ми відчуваємо наслідки надмірної залежності від американської захисної парасольки. Це очевидна проблема», – заявив він.

На тлі цих процесів Карні закликав до створення нових альянсів між так званими «середніми країнами» у сферах енергетики, оборони, технологій і критичних ресурсів.

«Нашим стратегічним імперативом є розбудова цих суверенних можливостей разом із найнадійнішими партнерами», – підсумував він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пожартував, що планує залишатися при владі ще вісім або дев'ять років, щоб особисто скористатися запровадженими податковими пільгами.