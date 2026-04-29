Зеленський анонсував новий обмін полоненими

Президент: «Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вони обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, та підготовку наступних обмінів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території. Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, і постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань. Пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення», – каже він.

За словами президента, під час наради з представниками Координаційного штабу обговорили запити міжнародних організацій і роботу з партнерами для звільнення людей.

«Важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених: журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни – азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно. Наша мета – повернути додому всіх наших людей із неволі. Звіряємо всю інформацію, перевіряємо по кожному прізвищу. Нерідко буває, що людина – в переліку безвісти зниклих, але ми знаходимо в таборах у Росії та повертаємо в Україну», – пояснив глава держави.

Очільник України підкреслив, що робота над поверненням українців з полону триватиме. «Будемо говорити і з деякими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків», – підсумував він.

Нагадаємо, 24 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни. Серед визволених військовослужбовців – представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повертаються бійці Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного оборонця – 60 років.