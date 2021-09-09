Разумков не бачить проблеми у створенні парламентської комісії по «вагнерівцях»

Спікер вважає, що має бути озвучена офіційна позиція

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить проблем зі створенням тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту для розслідування виключно зриву операції із затримання «вагнерівців», яку готували українські спецслужби. Про це політик сказав в ефірі «5 канал».

«Якщо ми говоримо про ТСК з будь-якого питання. Якщо є голоси, якщо фракції делегують своїх народних депутатів для роботи, я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. Об'єктивне розслідування необхідно. Якщо до цього може приєднатися Верховна Рада, не бачу проблем», – сказав Разумков.

Відповідаючи на питання, чи довіряє спікер інформації телеканалу СNN, що українські спецслужби готували операцію із затримання «вагнерівців», Разумков сказав: «До цього і так йшлося, що залучені до цього процесу українські спецслужби».

За словами Разумкова, необхідно почути не тільки розслідування журналістів, а й знати офіційну інформацію.

«Все-таки це розслідування журналістів. Треба почути офіційну позицію, як насправді і що відбувалося. ТСК дозволяє промовляти ті чи інші аспекти операції в закритому режимі, таємному режимі», – зазначив Разумков.

Навесні 2021 року Верховна Рада створила ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, одним із напрямів якої є з'ясування обставин у «справі вагнерівців». Водночас фракція «Європейська солідарність» закликає створити ТСК виключно для розслідування зриву операції із затримання «вагнерівців».

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що версія телеканалу CNN про зірвану спецоперацію із затримання російських бойовиків «Вагнера» є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.