Разумков порадив Арестовичу влаштуватися радником в «Талібан»

Спікер Ради пообіцяв, що коментує слова Арестовича востаннє

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував раднику глави Офісу президента і спікеру делегації України в Тристоронній контактній групи Олексію Арестовичу поїхати в Афганістан і співпрацювати з представниками ісламістського руху «Талібан».

Так Разумков прокоментував заяву Арестовича про те, що афганські біженці більш освічені, ніж середньостатистичний українець, в ефірі телеканалу «Україна 24»

«Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у «Талібан», якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний», – заявив спікер Ради.

Нагадаємо, на днях радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримув ідею Арестовича.

«Іноді краще жувати, ніж говорити. Дійсно Україна сьогодні потребує змін, потребує реформ. Але точно вона не потребує змін назви. Ми з вами живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99% наших громадян. Працюймо над першою частиною. З назвою якось ми розберемося. Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, якось хайпанути, це точно не державницька позиція», – заявив Разумков.

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