Разумков розповів, як змінились його стосунки із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер зазначив, що були ситуації, коли йому вдавалося переконати президента

Спікер визнав, що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим. Про це він врозповів в інтерв’ю «Главкому».

Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими.

Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.

«Завжди є позиції, з якими ти погоджуєшся, а з якими – ні. І це абсолютно нормальна конструктивна робота в будь-якому колективі. Але колись вас переконують, колись – ви, а колись – кожен залишається при своєму», - додав голова Верховної Ради.

Спікер зазначив, що були ситуації, коли йому вдавалося переконати президента, однак конкретизувати відмовився.

«Є багато питань, які проговорюються на нарадах. Коли ви про щось домовляєтеся з людьми, а після цього виходите і починаєте про це розповідати, то це неправильно», - наголосив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Як повідомлялося раніше, Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.