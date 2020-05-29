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    Політика

    Разумков розповів, як змінились його стосунки із Зеленським

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    Спікер зазначив, що були ситуації, коли йому вдавалося переконати президента - Разумков розповів, як змінились його стосунки із Зеленським
    Спікер зазначив, що були ситуації, коли йому вдавалося переконати президента

    Спікер визнав, що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим. Про це він врозповів в інтерв’ю «Главкому».

    Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими.

    Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.

    «Завжди є позиції, з якими ти погоджуєшся, а з якими – ні. І це абсолютно нормальна конструктивна робота в будь-якому колективі. Але колись вас переконують, колись – ви, а колись – кожен залишається при своєму», - додав голова Верховної Ради.

    Спікер зазначив, що були ситуації, коли йому вдавалося переконати президента, однак конкретизувати відмовився.

    «Є багато питань, які проговорюються на нарадах. Коли ви про щось домовляєтеся з людьми, а після цього виходите і починаєте про це розповідати, то це неправильно», - наголосив Разумков.

    Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

    Як повідомлялося раніше,  Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

    Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

    Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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