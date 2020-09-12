Разумков виключає можливість розпуску Ради



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Дмитро Разумков виключає можливість розпуску Ради

Разумков не бачить законних підстав для дострокового припинення повноважень Ради

Голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9–го скликання. Він вважає, що сьогоднішнє скликання Ради допрацює до кінця своєї каденції.

Про це спікер парламенту заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Разумкова, сьогодні він не бачить законних підстав для дострокового припинення повноважень 9–го скликання українського парламенту.

«Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна рада, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією», – наголосив він.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.