Безстрашна комунальниця голими руками підняла уламки ракети у київському дворі (відео)

Спочатку жінка пхнула залізяччя ногою, а потім безстрашно взяла в руки

Столична комунальниця безстрашно взяла у руки уламки збитої російської ракети, який були розкидані у дворі однієї із багатоповерхівок Києва. Відео потрапило у мережу.

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На кадрах видно, як група комунальників підходять до уламків, спочатку жінка пхнула залізяччя ногою, а потім безстрашно взяла в руки те, що лишилося від збитої російської ракети.

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Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби наразі працюють у Голосіївському районі. Мер також зазначив, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. «Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – додав Кличко.

Рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва деблокували тіла чотирьох загиблих.