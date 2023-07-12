Розмовляв із закордонним міністром у сауні: Резніков про перші дні війни

Ночівлі у друзів часом давали й несподівані вигоди, яких у радянських укріплених пунктах точно не було

Глава Міноборони провів у бункері тільки дві ночі, проте часто навідувався туди до Залужного – зі свіжими перцями та помідорами

Міністр оборони Олексій Резніков у перші дні повномасштабного вторгнення ночував не у бункері, а у друзів. Про це він розповів «Українській правді».

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Глава Міноборони Олексій Резніков, який мав перебувати у бункері Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, розповів, що таких захищених командних пунктів (ЗКП) по країні у них із генералом багато.

«Я до того бачив своє місце в бункері, мені його показували, коли я прийшов на посаду. Але я в нього забрався тільки через три дні, здається. Перші три дні я займався міграцією по Києву», – пригадав глава Міноборони.

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Він щоночі переміщався в інше місце в Києві та околицях. Переважно Резніков здійснював «неоголошені візити» до когось зі своїх друзів, хто виїхав у день вторгнення.

«Жодну ніч я не провів в одному місці двічі поспіль. Тобто я мав можливість раз на три-чотири доби заскочити додому, взяти свіжу білизну, погодувати кішку, насипати їй корму і дати води. А кожну ніч я ночував в якомусь іншому місці, в друзів, причому кожний раз зненацька. Тобто я собі приймав рішення приблизно по часу, де я знаходжуся і коли я звільняюсь, і кажу: «Я до тебе». І мене всі приймали. Або навіть ті друзі, які поїхали, у яких великі родини багатодітні. Просто я знав, де лежить ключ. Я міг заїхати, відкрити їх помешкання і переночувати.

Це квартири, дачі, залежно, де було там… якісь гаражі. В мене було декілька днів у бункері теж. Але мені там не сподобалось дуже, і я втік з бункера дуже швидко. Я, напевно, в бункері провів дві ночі тільки», – поділився міністр оборони.

Ночівлі у друзів часом давали й несподівані вигоди, яких у радянських укріплених пунктах точно не було, наприклад – сеанс спа у сауні, під час якого Резніков розмовляв з одним із закордонних міністрів.

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«Друг мені інструкцію дав, як її нагріти. Я зайшов у сауну погрітися, щоб хоча б детокс собі такий зробити й лягти відпочити. І от, значить, я в сауні, і моя приймальня пише, що погодився розмовляти міністр оборони Австралії, включення через 15 хв – він десь перелітає, переїжджає, він готовий. Я кажу: «Окей». Я в тих чунях від сауни, у халаті, знімаю цю шапку, на халат вдягаю зверху цю свою флісову кофту – там прізвище, посада на ліпучках. І отак у телефоні по відео розмовляю з міністром оборони Австралії», – розповів Резніков.

Коли главі Міноборони все ж треба було їхати у свій кабінет та бункер, він намагався не приїздити до Залужного і його команди з порожніми руками: «Я почав брати якісь свіжі перці, помідори й Залужному телефоную: «Валерій Федорович, я вам свіжини привіз», і в бункер туди приношу. Або кажу: «Піднімайся до мене в кабінет». Він каже: «Вау, повітря». Я на каву запрошував. Тобто я сидів у кабінет нагорі, а вони – внизу. Залужний, Мойсюк, Шаптала».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перші місяці повномасштабного вторгнення провів у бункері часів СРСР. Разом із главою держави глибоко під землею перебували й представники влади. У перші дні великої війни гостей у президентському бункері було чимало як на суперсекретний об'єкт – усі ходили в душ президента: що відбувалося у бункері Зеленського у перші дні війни.

Крім того, Арахамія розповів про будні у бункері президента: він «крав» із Подоляком вино у Тимошенка та ночував із Верещук.

Як відомо, рішення керівництва України лишитися в Києві було важливим для підтримки українців: що робили на початку війни Зеленський, Залужний, Монастирський та Резніков.

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У перші дні після початку повномасштабного вторгнення найближче оточення президента України Володимира Зеленського жило в аскетичних умовах та харчувалося «не дуже якісно». «Найнеобхідніше було: душ – у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке – з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду», – розповів речник президента Нікіфоров.

«Розбавляли «Мівіну» навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась», – додав він.

До слова, журналісти показали схеми бункера Путіна у Геленджику. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м.

Раніше повідомлялося, який вигляд має бункер Путіна.