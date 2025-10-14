Головна Світ Політика
Axios повідомив, що стане головною темою переговорів Трампа та Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Axios повідомив, що стане головною темою переговорів Трампа та Зеленського
Трамп знову зустрінеться з Зеленським
фото: Білий дім

Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk 

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Про це повідомляє портал Axios, пише «Главком».

Зазначається, що Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

Axios пише, що якщо поставки відбудуться, ці ракети дозволять Україні проводити удари по цілях на території Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського. Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США.

Раніше президент України Володимир Зеленський також підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. За словами українського президента, головні теми під час візиту до США – протиповітряна оборона та можливості України завдавати в далекобійні удари, аби тиснути на Росію. 

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що знову поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

