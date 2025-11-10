Головна Країна Кримінал
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
Глава держави: «Кожен, хто будував «схеми» повинен отримати чітку процесуальну відповідь»
скріншот з відео Офісу президента

Президент України вперше прокоментував слідчі дії НАБУ та САП у справі про корупцію в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якою займаються НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

Глава держави наголосив, що будь-які результативні дії проти корупції та невідворотність покарання дуже потрібні. «Енергоатом» забезпечує Україні найбільшу частку генерації. Чистота в компанії – це пріоритет. Кожен, хто будував «схеми» повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути», – зазначив він.

За словами Зеленського, урядовці мають працювати разом із НАБУ і правоохоронними органами, «як це потрібно для результату».

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Теги: НАБУ корупція в Україні Володимир Зеленський

