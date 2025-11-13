Президент назвав, від чого залежить виживання України

ЄС відклав до грудня рішення про використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму €140 млрд

Президент Володимир Зеленський закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нові фінансові кошти мають вирішальне значення для економіки України, щоб продовжувати боротьбу проти Москви. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg Television, передає «Главком».

«Я сподіваюся, що, з Божою допомогою, ми отримаємо це рішення», – зауважив Зеленський, додавши, що інакше «нам доведеться шукати альтернативу, це питання нашого виживання. Тому ми дуже цього потребуємо. І я розраховую на партнерів».

ЄС відклав до грудня рішення про використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму €140 млрд, які їй потрібні на початку наступного року. Тим часом Росія повільно просувається на полі бою і атакує енергетичну інфраструктуру країни, щоб підірвати її економіку напередодні зимових місяців.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс попередив минулого тижня, що ЄС повинен запропонувати Україні «достовірні» зобов'язання щодо фінансування, щоб розблокувати нову підтримку Міжнародного валютного фонду для Києва. МВФ розпочав переговори з Україною щодо пакета допомоги, який може становити $8 млрд.

Як повідомлялося, Європейський Союз продовжує обговорювати можливість використання заморожених активів Центробанку Росії на підтримку України. Наразі ці переговори призупинилися. Головною перешкодою стала позиція Бельгії, де зберігається найбільша частина цих коштів. Бельгія вимагає чітких гарантій щодо розподілу ризиків, пов'язаних із передбачуваними кредитами на суму $140 мільярдів, між усіма країнами-членами ЄС.

До слова, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу (ЄС) застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ініціативу використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України.