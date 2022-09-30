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Президент провів засідання РНБО: що обговорили (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент провів засідання РНБО: що обговорили (фото)
Учасники РНБО обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території
Офіс президента

РНБО розглянула питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору

Під головуванням президента України Володимира Зеленського сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації. Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території», – йдеться в повідомленні.

Крім того, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України. Наголошувалося, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

Також РНБО розглянула питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Учасники засідання заслухали доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви.

«Було обговорено заходи, яких необхідно вжити з метою забезпечення колективної безпеки євроатлантичного простору та України. Зокрема, це зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги нашій державі, посилення санкційного тиску на Росію, впровадження пропозицій щодо гарантування безпеки на міжнародній арені, активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидія гібридним загрозам, які спричиняє країна-агресор», – додали в Офісі президента.

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Раніше президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Під час якого було розглянуто план подальшої деокупації територій України.

Як відомо, Україна сьогодні подає заявку на вступ до НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».

Теги: анексія війна путін Володимир Зеленський росія президент диктатор РНБО

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