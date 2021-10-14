Росія відреагувала на «вітання» на сторінці Генконсульства РФ у Харкові

Пізніше доступ до акаунтів Генконсульства був відновлений

У Лаврова хочуть, аби Україна розслідувала хакерську атаку

У МЗС РФ відреагували на появу «вітання» з Днем захисників і захисниць України на сторінці Генконсульства РФ у Харкова – направили Україні ноту і хочуть, аби хакерську атаку розслідували, передає УНН із посиланням на МЗС РФ.

У МЗС РФ повідомили, що 14 жовтня було зламано акаунти Генерального консульства Російської Федерації в Харкові в соціальних мережах Іnstagram та Facebook.

«Після хакерської атаки Генконсульство втратило доступ до управління акаунтами, на яких стали з’являтися фейкові повідомлення. Просимо всіх користувачів соціальних мереж враховувати цей факт при ознайомленні з контентом акаунтів Генконсульства», – йдеться у повідомленні.

«Посольство Росії в Києві направило в МЗС України вербальну ноту з проханням ініціювати розслідування інциденту українськими компетентними органами і вжити необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування інформаційних ресурсів закордонних установ Росії в Україні», – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС РФ наголосили, що «пізніше доступ до акаунтів Генконсульства був відновлений. Очікуємо, що подібні інциденти повторюватися не будуть».

Нагадаємо, зранку 14 жовтня на сторінці в соцмережі Instagram Генерального консульства РФ в Харкові з’явилося привітання громадян з Днем захисників і захисниць України.

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