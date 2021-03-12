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    Російські пранкери подзвонили спецдоповідачу ПАРЄ від імені українського нардепа

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    Російські пранкери розіграли спецдоповідача ПАРЄ від імені українського нардепа - Російські пранкери подзвонили спецдоповідачу ПАРЄ від імені українського нардепа
    Російські пранкери розіграли спецдоповідача ПАРЄ від імені українського нардепа

    Вован і Лексус питали спецдоповідача ПАРЄ про ситуацію з Навальним

    Російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі як Вован і Лексус, заявили про розіграш спеціального доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по ситуації з Олексієм Навальним Жака Мера.

    Пранкери подзвонили Меру від імені віце-президента асамблеї, українського депутата Олександра Мережка, зазначено в повідомленні.

    Ймовірно, що розіграш відбувся під час зимової сесії ПАРЄ, що проходила 25 січня поточного року.

    В ході розмови з «віце-президентом ПАРЄ» спецдоповідач розповів про свої плани поїхати в Росію і вважав цю поїздку важливою для російської сторони, тому що в іншому випадку вона втратить можливість «представити свій погляд» на ситуацію.

    Крім того, Мер запевнив «українського депутата», що вони «однаково мислять про поведінку російських».

    До слова, російські пранкери двічі розмовляли телефоном з принцом Гаррі від імені екоактивістки Грети Тунберг.

    Джерело: РИА Новости

    Теги: ПАРЄ мер пранкер Александр Мережко
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