Російський дипломат повідомив, коли РФ відведе війська від України
Протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил начебто повернеться до стандартного положення
Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські збройні сили на заході країни повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі. Про це повідомляє Reuters.
Він нагадав, що навчання завершаться до 20 лютого.
«Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні», – сказав він.
Нагадаємо, Росія продовжує військове нарощування навколо України, вважають у НАТО.
16 лютого Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Тим часом у Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото).
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