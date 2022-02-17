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    Російський дипломат повідомив, коли РФ відведе війська від України

    Російський посол заявив, що відведення має початися після завершення навчань в Білорусі - Російський дипломат повідомив, коли РФ відведе війська від України
    Російський посол заявив, що відведення має початися після завершення навчань в Білорусі
    фото: fakty.com.ua

    Протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил начебто повернеться до стандартного положення

    Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські збройні сили на заході країни повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі. Про це повідомляє Reuters.

    Він нагадав, що навчання завершаться до 20 лютого.

    «Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні», – сказав він.

    Нагадаємо, Росія продовжує військове нарощування навколо України, вважають у НАТО.

    16 лютого Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    Як повідомлялося, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

    Тим часом у Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото).

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    Теги: Росія посол напад навчання
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    Російський дипломат повідомив, коли РФ відведе війська від України