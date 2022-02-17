Російський дипломат повідомив, коли РФ відведе війська від України

Російський посол заявив, що відведення має початися після завершення навчань в Білорусі

Протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил начебто повернеться до стандартного положення

Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські збройні сили на заході країни повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі. Про це повідомляє Reuters.

Він нагадав, що навчання завершаться до 20 лютого.

«Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні», – сказав він.

Нагадаємо, Росія продовжує військове нарощування навколо України, вважають у НАТО.

16 лютого Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Тим часом у Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото).



