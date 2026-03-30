Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна перепросила у країн Балтії через інциденти із падінням дронів

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами речника МЗС, Україна ніколи не спрямовувала дрони в бік Естонії, Латвії чи Литви
фото: МЗС України

У деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби

Україна офіційно перепросила у жителів балтійських країн після інцидентів з українськими безпілотниками, які залетіли на території Естонії, Латвії та Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

За словами Тихого, Україна не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії. Він наголосив, що Україна перебуває в постійному контакті з балійськими партнерами щодо інцидентів, пов'язаних із падінням безпілотників на їхню територію.

«Обставини цих інцидентів протягом деякого часу розслідувалися. Я знову заявляю, що Україна ніколи не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії», – каже він.

За словами Тихого, українська сторона проаналізувала обставини інцидентів. «Ми дійшли висновку, що в деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби», – сказав він.

Україна офіційно перепрошує у жителів країн Балтії у зв'язку з цими інцидентами. «Ми щиро перепрошуємо наших друзів в Естонії, Латвії та Литві за ці події. Запевняю вас, що ми і наші балтійські союзники поділяємо переконання, що у цих інцидентів і загроз, з якими стикаються всі наші країни, є одна причина: російська агресія проти України», – каже він.

Нагадаємо, зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими.

Теги: безпілотник Литва Латвія Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua