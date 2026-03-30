Україна перепросила у країн Балтії через інциденти із падінням дронів

За словами речника МЗС, Україна ніколи не спрямовувала дрони в бік Естонії, Латвії чи Литви

У деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби

Україна офіційно перепросила у жителів балтійських країн після інцидентів з українськими безпілотниками, які залетіли на території Естонії, Латвії та Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

За словами Тихого, Україна не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії. Він наголосив, що Україна перебуває в постійному контакті з балійськими партнерами щодо інцидентів, пов'язаних із падінням безпілотників на їхню територію.

«Обставини цих інцидентів протягом деякого часу розслідувалися. Я знову заявляю, що Україна ніколи не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії», – каже він.

За словами Тихого, українська сторона проаналізувала обставини інцидентів. «Ми дійшли висновку, що в деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби», – сказав він.

Україна офіційно перепрошує у жителів країн Балтії у зв'язку з цими інцидентами. «Ми щиро перепрошуємо наших друзів в Естонії, Латвії та Литві за ці події. Запевняю вас, що ми і наші балтійські союзники поділяємо переконання, що у цих інцидентів і загроз, з якими стикаються всі наші країни, є одна причина: російська агресія проти України», – каже він.

Нагадаємо, зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими.