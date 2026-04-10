Посол України розповів, як росіяни поводять себе в Естонії

Посол Боєчко: «В Естонії десь 25% російськомовного населення»

Російські громадяни, які виїхали до Естонії, здебільшого не демонструють відкритої колективної активності. Водночас частина з них публічно підтримує Україну та засуджує дії Росії, тоді як інші воліють не висловлювати своїх поглядів. Про це в інтервʼю «Главкому» сказав посол України в Естонії Володимир Боєчко.

«В Естонії десь 25% російськомовного населення плюс географічна близькість до Росії – тому країни Балтії найбільш комфортні для тих російських громадян, які, скажімо так, не бачать себе на своїй сучасній батьківщині», – зазначив посол.

Зокрема, Боєчко розповів, як росіяни поводять себе в Естонії.

«Якоїсь колективної активності я не бачу. Є певні російські активісти, які відкрито, в соцмережах і не тільки, підтримують Україну та засуджують Росію. А ті, хто вважає навпаки, – принаймні мовчать і їх можна зрозуміти. Якщо хтось в Естонії виходить із проросійськими гаслами, як це було у Нарві, він одразу потрапляє в поле зору правоохоронних органів», – підкреслив Володимир Боєчко.

Також Володимир Боєчко розповів, що не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

Як повідомлялося, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

До слова, Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Йдеться про розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.