Український дипломат пояснив, чому Євросоюз не поспішає закривати в’їзд російським комбатантам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вісім країн ЄС вимагають закрити Шенгенську зону для російських військовослужбовців
фото: Reuters (ілюстративне)

Посол Боєчко: «Естонія ініціювала на рівні Європейського Союзу заборону в'їзду відповідній категорії росіян в Шенгенську зону»

Не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Естонії Володимир Боєчко.

За словами дипломата, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.

«Естонці перевірили правдивість цієї інформації і ухвалили рішення не допускати їх на свою територію. Бо можна тільки уявити, що такі люди з бойовим досвідом можуть наробити як в Естонії, так і в країнах ЄС», – каже він.

Як зазначив Боєчко, Естонія також ініціювала на рівні Європейського Союзу заборону в'їзду відповідній категорії росіян в Шенгенську зону. У цьому її підтримали Німеччина, Польща, Румунія, Латвія, Литва, Фінляндія і Швеція. Лідери країн підписали спільного листа до керівництва Євросоюзу.

«Зараз Естонія зробила перший крок на національному рівні і закликала масштабувати це рішення на рівні ЄС. І навіть та ж Угорщина, яка виступає проти антиросійських санкцій,  навряд чи дуже зацікавлена, щоб якісь кримінальні злочинці та рецидивісти гуляли Будапештом», – пояснив посол.

Водночас дипломат підкреслив, що в законодавстві кожної європейської країни є свої особливості. В Естонії воно більш гнучке, однак в інших країнах такі перевірки можуть затягуватися і потрібна серйозна доказова база.

«Наприклад, якщо для Естонії достатньо, що комбатант числився за якоюсь армійською бригадою, то для Швеції потрібно довести, що ця людина скоїла злочин, який так трактується за шведським законодавством. Але це питання треба вирішувати в комплексі. Бо такі особи можуть наразі потрапляти до Шенгенської зони якщо не через Естонію, то через інші країни. Адже класичних кордонів в Шенгені не існує», – пояснив Боєчко.

Нагадаємо, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні. 

До слова, Естонія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Йдеться про розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

