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    Політика

    Розраховуємо на тісну співпрацю: Зеленський привітав нову главу Єврокомісії

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    Урсула фон дер Ляєн стала президентом Єврокомісії - Розраховуємо на тісну співпрацю: Зеленський привітав нову главу Єврокомісії
    Урсула фон дер Ляєн стала президентом Єврокомісії

    Президент України висловив бажання зробити Європу «сильнішою, безпечнішою та процвітаючою»

    Президент України Володимир Зеленський привітав нову очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн зі вступом на посаду та висловив сподівання на тісну співпрацю.

    Про це йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

    «Вітаю Урсулу фон дер Ляєн з призначенням наступним головою Європейської комісії! Ми розраховуємо на тісну співпрацю з вами та вашою командою щодо амбітних цілей у відносинах «Україна-ЄС», з метою зробити Європу сильнішою, безпечнішою та процвітаючою!», - написав Зеленський.

    Як відомо, 27 листопада у Страсбурзі був затверджений новий склад Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн стала її президентом, замінивши на цій посаді Жан-Клода Юнкера.

    Раніше у Європарламенті затвердили єврокомісара з Угорщини відповідального за Україну.

    До слова, з 27 листопада по 15 травня 2020 року Грузія буде головувати в Комітеті міністрів Ради Європи.

    Єврокомісія кадрові зміни політика Володимир Зеленський Україна президент
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