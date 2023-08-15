Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати
З 1 серпня подано понад 1400 заяв на компенсацію за знищене житло
фото з відкритих джерел

Заяви на компенсацію за зруйноване житло розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування

Сьогодні, 15 серпня, в Україні починається розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло. Про це повідомляє Мінвідновлення.

Заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Основні функції та завдання комісії:

  • розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно;
  • надання консультацій щодо отримання компенсації;
  • встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації;
  • перевірка наявних документів та/або інформації;
  • обстеження об'єктів компенсації;
  • допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно.

Рішення комісії про надання або відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття.

Правила створення комісій
Правила створення комісій
фото: Мінвідновлення

Рішення комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Скільки вже подано заяв

З 1 серпня, дня запуску механізму компенсації за знищене житло, подано вже понад 1400 заяв. Найбільше заяв подано жителями Харківської (597), Київської (428) та Чернігівської (113) областей.

Загальна площа зруйнованого житла, щодо якого подано заяви, становить майже 100 тисяч квадратних метрів. Майже 60% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру.

Компенсація за нищене житло за перші 10 днів
Компенсація за нищене житло за перші 10 днів
фото: Мінвідновлення

Хто має право на компенсацію

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

  • зруйноване через бойові дії після 24 лютого;
  • не підлягає відновленню;
  • розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Як подати заяву на компенсацію

Для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно. Після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку «Дія».

Для подання заяви потрібно:

  • вибрати пільгову категорію, якщо є;
  • надати контактні дані;
  • замовити довідку про несудимість у «Дії».

Згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через Центр надання адміністративних послуг, нотаріуса та орган соціального захисту.

Нагадаємо, із 10 травня в «Дії» стартувала програма «єВідновлення», у межах якої людям виплачуватимуть кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

До слова, станом на 25 липня  понад 474 тисячі українців подали інформаційне повідомлення про своє знищене або пошкоджене майно через портал державних послуг «Дія».

Теги: війна житло будинок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критику Пригожина на адресу Міноборони нишком підтримує частина військових
Внутрішньоросійський етап війни
24 липня, 13:00
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
20 липня, 21:00
Детонація боєприпасів на ворожому полігоні в Криму
У Криму досі детонують склади з боєприпасами: вражаючі фото
19 липня, 14:03
На Білгородщині за добу зафіксовано 42 прильоти
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
29 липня, 09:31
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
Хвилина мовчання: згадаймо майстра спорту та розвідника Олега Сірого
2 серпня, 09:00
Наслідки рашистського обстрілу Херсона
Окупанти обстріляли в Херсоні церкву, тролейбус і рятувальників: є поранені (фото)
3 серпня, 09:51
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
7 серпня, 21:00
Захисники стримують наступ російських військ на Донбасі
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
23 червня Євген Пригожин розпочав заворушення у РФ
Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN
Вчора, 08:38

Особисті фінанси

Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати
Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати
Як самостійно розрахувати субсидію? Мінсоцполітики показало формулу
Як самостійно розрахувати субсидію? Мінсоцполітики показало формулу
Помідори стрімко дешевшають: ціни в супермаркетах (фото)
Помідори стрімко дешевшають: ціни в супермаркетах (фото)
Вартість борщового набору стрімко обвалилася
Вартість борщового набору стрімко обвалилася
Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото)
Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото)
Нацбанк дозволив «Укрпошті» виплачувати пенсії українцям за кордоном
Нацбанк дозволив «Укрпошті» виплачувати пенсії українцям за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
26K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
21K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
19K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
16K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
15K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту