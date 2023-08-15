Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати

З 1 серпня подано понад 1400 заяв на компенсацію за знищене житло

Заяви на компенсацію за зруйноване житло розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування

Сьогодні, 15 серпня, в Україні починається розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло. Про це повідомляє Мінвідновлення.

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Заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Основні функції та завдання комісії:

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розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно;

надання консультацій щодо отримання компенсації;

встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації;

перевірка наявних документів та/або інформації;

обстеження об'єктів компенсації;

допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно.

Рішення комісії про надання або відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття.

Правила створення комісій фото: Мінвідновлення

Рішення комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Скільки вже подано заяв

З 1 серпня, дня запуску механізму компенсації за знищене житло, подано вже понад 1400 заяв. Найбільше заяв подано жителями Харківської (597), Київської (428) та Чернігівської (113) областей.

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Загальна площа зруйнованого житла, щодо якого подано заяви, становить майже 100 тисяч квадратних метрів. Майже 60% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру.

Компенсація за нищене житло за перші 10 днів фото: Мінвідновлення

Хто має право на компенсацію

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого;

не підлягає відновленню;

розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Як подати заяву на компенсацію

Для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно. Після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку «Дія».

Для подання заяви потрібно:

вибрати пільгову категорію, якщо є;

надати контактні дані;

замовити довідку про несудимість у «Дії».

Згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через Центр надання адміністративних послуг, нотаріуса та орган соціального захисту.

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Нагадаємо, із 10 травня в «Дії» стартувала програма «єВідновлення», у межах якої людям виплачуватимуть кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

До слова, станом на 25 липня понад 474 тисячі українців подали інформаційне повідомлення про своє знищене або пошкоджене майно через портал державних послуг «Дія».