Росіяни атакували Харківщину дронами: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Ворог атакував Харківщину
На місці працюють профільні служби

У ніч на 9 серпня російські терористи атакували ударними дронами Харківщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали та місцеву владу.

Цієї ночі Харківщина опинилась під обстрілом ворога, а саме місто Чугуїв. Ворог атакував Чугуїв ударними дронами. 

Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, від російських ударів по місту Лозова Харківської області загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми. 

Тоді росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж. 

До слова, Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема, по місту Харків. 

