Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту
Ситуацію, яка склалася, Сергій Власенко визнає по-своєму корисною, оскільки це, на його думку, повинно породити дискусію у суспільстві
фото з відкритих джерел

Сергій Власенко: «Європейці бояться визнати: десятки мільйонів, вкладених в нашу антикорупційну інфраструктуру, не дали результату»

Після скандалу зі скасуванням закону, який обмежував повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за боротьбу з корупцією в країні відповідають лише керівники НАБУ та САП, а також функціонери Європейського Союзу, які їх захищають. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.   

Нардеп вважає, що влада просто не докомунікувала з суспільством та міжнародними партнерами закон №12414, згідно з яким контроль над роботою антикорупційних органів надавався генпрокурору. Але ситуацію, яка склалася, голова ТСК визнає корисною, оскільки вона, як мінімум, має породити дискусію.

«А ми її потребуємо: які антикорупційні органи, яка правоохоронна система нам потрібні, хто відповідає за боротьбу з корупцією в країні сьогодні. Про це треба говорити, бо завтра всі ті люди з «картонками» знову прийдуть до президента», – наголосив депутат.

При цьому Власенко вважає, що президент Володимир Зеленський, так само як і генпрокурор Руслан Кравченко, за боротьбу з корупцією в країні більше не відповідають. 

«За боротьбу з корупцією відповідають три суб’єкти: директор НАБУ – сьогодні це (Семен) Кривонос, голова САП – сьогодні це (Олександр) Клименко, а також ті, хто примусив українську владу залишити цих двох суб’єктів бути єдиними «борцунами» з корупцією. Тобто Європейський Союз. Саме він робить їх непідконтрольними нікому, бо європейці бояться визнати перед своїми платниками податків, що десятки мільйонів доларів та євро, які вкладені в нашу антикорупційну інфраструктуру, не дали результату. Ну, тоді, будь ласка, самі за нашу корупцію і відповідайте», – зауважив Сергій Власенко.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» також писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.

Теги: корупція Верховна Рада НАБУ Сергій Власенко САП

