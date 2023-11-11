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Розвідка прокоментувала нічну «бавовну» в РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала нічну «бавовну» в РФ
Нічні вибухи й пожежі в Росії
фото з соцмереж

Представник ГУР обіцяє, що вибухи в Росії будуть тривати і надалі

У ніч на суботу, 11 листопада, у Московській та Тамбовській областях РФ лунали вибухи. Українська розвідка не підтвердила і не спростувала свою причетність до цієї «бавовни». Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

«Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але зрозуміло, що ті об'єкти держави-агресора, які залучені в геноцидній війні проти України, на них чутно гуркіт. Це нормальний процес», – підкреслив посадовець.

Юсов додав, що цей процес буде тривати і надалі.

Як повідомлялося, ввечері 10 листопада у російській Коломні Московської області прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». 

Російські пабліки пишуть, що там начебто збили безпілотник. Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Також у ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь. Площа займання становила близько 300 кв. м, рятувальникам вдалося її погасити за півтори години.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БпЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

За даними ЗМІ, українська військова розвідка може бути причетна до вибухів на заводах Росії, що сталися у ніч на 11 листопада. 

Теги: росія вибух ГУР розвідка

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