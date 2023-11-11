У Підмосков'ї неподалік заводу-виробника «Кинджалів» пролунали вибухи

Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування

У російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник.

Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

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Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 10 листопада, вранці виникла масштабна пожежа у міському окрузі Ленінський під Москвою (РФ).

Як повідомляє МЧС Росії, горить склад площею 2 тис. кв. м.

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Також 8 листопада в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. Загорський оптико-механічний завод у місті Сергієв Посад Московської області, на якому стався потужний вибух, причетний до створення новітнього російського стелс-бомбардувальника, тобто такого, що широко використовує технології зниження помітності.