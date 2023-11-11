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У Підмосков'ї неподалік заводу-виробника «Кинджалів» пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Підмосков'ї неподалік заводу-виробника «Кинджалів» пролунали вибухи
фото: Telegram

Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування

У російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». Про це повідомляють росЗМІ.

Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. 

Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 10 листопада, вранці виникла масштабна пожежа у міському окрузі Ленінський під Москвою (РФ).

Як повідомляє МЧС Росії, горить склад площею 2 тис. кв. м.

Також 8 листопада в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. Загорський оптико-механічний завод у місті Сергієв Посад Московської області, на якому стався потужний вибух, причетний до створення новітнього російського стелс-бомбардувальника, тобто такого, що широко використовує технології зниження помітності. 

Теги: пожежа вибух росія машинобудування завод технології Telegram безпілотник

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