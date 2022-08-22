На Тернопільщині влада вводить дистанційну роботу на День Незалежності

В Тернопільській області вводять дистанційну роботу на День Незалежності

Керівники підприємств та в організацій повинні розглянути шляхи, як уникнути цими днями скупчення людей на робочих місцях

Упродовж 23-25 серпня більшість працівників органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Тернопільщини працюватимуть дистанційно. Про це повідомив керівник ОВА Володимир Труш.

Відповідне рішення ухвалили під час засіданні Ради оборони області.

«З 23 по 25 серпня керівники відповідних структур повинні організувати роботу таким чином, щоб більшість працівників працювали дистанційно. Керівники цих установ та організацій мають бути на робочих на місцях, забезпечивши на місці лише найзатребуваніших фахівців», – відзначив Труш.

За його словами, довелося піти на такий крок, оскільки ці дні Росія може використати для здійснення провокацій та дестабілізації ситуації в Україні.

Керівник ОВА також закликав керівників приватних структур використати цей приклад і на своїх підприємствах.