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Рух «Чесно» заявив про цензуру урядової газети в інтересах відомої політикині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рух «Чесно» заявив про цензуру урядової газети в інтересах відомої політикині
Урядовий кур'єр – щоденне видання центральних органів виконавчої влади України
фото з відкритих джерел

Зі статті про Містобудівний кодекс зникли коментарі представниці Асоціації міст України Оксани Продан та Архітектурної палати України Анни Кирій

На сайті «Урядового кур’єра» з’явилася відредагована стаття про містобудівний кодекс, яка зникла ще у квітні. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що після того, як публікація зникла, у травні рух «Чесно» направив запит до редакції, на який головний редактор Сергій Брага відповів, що «редакція газети наразі закінчує доопрацювання матеріалу, присвяченого розробленню Містобудівного кодексу й відповідно у найближчі строки після підготовки матеріалу буде опубліковано».

Редакція газети Урядовий кур'єр пообіцяла доопрацювати матеріал про Містобудівний кодекс
Редакція газети Урядовий кур'єр пообіцяла доопрацювати матеріал про Містобудівний кодекс
фото: Рух «Чесно»

Після того, як публікація з’явилась, рух «Чесно» порівняв скріни публікації, яку зняли із сайту на початку квітня, з новим варіантом, аби з’ясувати, що ж «доопрацьовувала» редакція «Урядового кур’єра» понад два місяці.

За словами представників організації, зі статті зник коментар представниці Асоціації міст України Оксани Продан та частина тези, на якій наголошувала заступниця голови Архітектурної палати України Анни Кирій і яка завершувала матеріал. Натомість змінився заголовок і з’явилися додаткові цитати голови партії «Слуга народу» та голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олени Шуляк.

Рух «Чесно» порівняв скріни публікації, яку зняли із сайту на початку квітня, з новим варіантом
Рух «Чесно» порівняв скріни публікації, яку зняли із сайту на початку квітня, з новим варіантом
фото: Рух «Чесно»

«Цікаво, що змінили і сам заголовок. Був: «Містобудівний кодекс вирішить спірні питання», а тепер: «Містобудівний кодекс. Чи ухвалять документ до початку масштабної відбудови». А це вже меседж, який поширює пані Шуляк: «опоненти не поспішають писати кодекс, бо це ідеально для продовження корупції». Нагадую, що історія з 5655 тягнеться вже два з половиною роки. Якби за цей період Шуляк присвятила час роботі зі стейкхолдерами, ми могли б мати хорошу реформу. Але ж на демократію нема часу», – наголошує Анна Кирій.

Також «Чесно» стверджує, що для того, щоб додати цитати Шуляк, частину редакційного тексту трансформували у підзаголовки.

Частину редакційного тексту трансформували у підзаголовки, щоб додати цитати Шуляк
Частину редакційного тексту трансформували у підзаголовки, щоб додати цитати Шуляк
фото: Рух «Чесно»

Крім того, громадська організація помітила, що останній матеріал головної редакторки Ірини Федорів, який вийшов на «Українській правді» і стосувався онлайн зібрання з представниками Ради Європи, зник із сайту Interfax, який цей матеріал передрукував. Тепер його можна побачити на сайті Interfax лише завдяки google-кешу, але за посиланням, де він був раніше, матеріал недоступний.

Інтерфакс видалив матеріал про zoom-нараду щодо обговорення Містобудівного кодексу
Інтерфакс видалив матеріал про zoom-нараду щодо обговорення Містобудівного кодексу
фото: Рух «Чесно»

Зокрема, матеріал стосувався онлайн-заходу із представниками Європарламенту, на якому була присутня Олена Шуляк, і з якого видалили на самому початку представників ЗМІ, громадського сектору, місцевого самоврядування та експертів. Залишилися лише політики та чиновники, які запевняли західних колег у тому, що законопроєкт 5655 якісний і на часі для відбудови країни.

«Із самого початку, коли цей законопроєкт готували до другого читання без оприлюднення проєкту, без залучення стейкхолдерів, було зрозуміло, що це точно не про якісний парламентаризм. І Рух «Чесно» на цьому наголошував. Усунення з онлайн-заходів ЗМІ, експертів і політичних опонентів – це негідно і говорить про те, наскільки слабкою є позиція тих, хто просуває 5655. А цензура, яку ми бачимо і про яку ми знаємо, – це ще один доказ того, яка якість цієї «реформи». Такі дії є нічим іншим, як загрозою для демократії. І ми вдячні західним партнерам за підтримку в ці нелегкі для країни часи і вимагаємо у голови провладної партії та її колег припинити тиск на ЗМІ будь-яких форм власності», – резюмує лідерка руху Віта Думанська.

Нагадаємо, представників громадських організацій, журналістів, мерів міст та навіть депутатів, які виступають проти підписання президентом законопроєкту про так звану «містобудівну реформу» №5655 виключили із zoom-конференції з європейськими партнерами, під час якої мали обговорити скандальні зміни до законодавства.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації у країні.

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Теги: партія Слуга народу реформа ЗМІ

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