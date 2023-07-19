Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому Росія скоро розвалиться? Інтерв'ю з нардепом Олегом Дундою (наживо)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому Росія скоро розвалиться? Інтерв'ю з нардепом Олегом Дундою (наживо)

Олег Дунда описав наслідки заколоту Пригожина для майбутнього країни-агресорки

Сьогодні, 19 липня, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда в інтерв'ю «Главкому» розповів про те, якою має бути Росія без Путіна, оцінив вірогідність громадянської війни у РФ, а також описав наслідки заколоту Пригожина для майбутнього країни-агресорки. 

Також Олег Дунда розповів про законопроекти, які унеможливлять існування УПЦ МП в Україні.

Відео можна переглянути на YouTube-каналі «Главкома» за посиланням.

 

Олег Дунда – народний депутат від партії «Слуга народу». Член Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни все частіше в експертному середовищі відбуваються обговорення того, якою має бути Росія без Путіна. Заснований у 2022 році Форум вільних народів Росії став альтернативою Форуму вільної Росії, заснованому Гаррі Каспаровим, який прихильники вільних народів називають імперським. Наприкінці вересня у Гданську відбувся третій у цьому році Форум вільних народів. Перший пройшов у травні у Варшаві, а другий – у липні у Празі.

Одним із запрошених спікерів на Форумі був народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда. Він брав участь у Форумі як представник від України, автор законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.

Читайте також: Нардеп Олег Дунда: Ми можемо створити окупаційну адміністрацію на Кубані
Теги: партія Слуга народу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Слуга» Дмітрієва до політичної кар'єри була стоматологом
Нардепка зі «Слуг народу» вигуляла годинник за 500 тисяч грн
29 червня, 10:47
Влада усіх рівнів не соромиться витрачати під час війни мільярди на дороги, стадіони, серіали…
«Останнє китайське попередження» Давида Арахамії. Що з ним не так? Війна і бізнес
Вчора, 21:00
Ірина Геращенко назвала складання мандата Ар’євою відповідальним і дорослим вчинком
Ар'єва склала мандат. Партія Порошенка закликала зашкварених «слуг народу» брати приклад
20 червня, 12:53
За кілька місяців після оплати послуг в Інституті когнітивного моделювання почала працювати дочка чинної голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк
Партія Зеленського заплатила 5 млн грн за консультації фейкового психолога
4 липня, 14:51
Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці
«Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Криму
14 липня, 10:53
Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі
Підозра «слузі» Марченко: як нардепка намагалася викинути хабар за паркан (відео)
12 липня, 08:41
Нардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко
Торгувала дозволом на перетин кордону. Нардепка від «Слуги народу» отримала підозру
11 липня, 21:20
Журналісти називають Слюсарєва тіньовим куратором «слуг»
Спонсор «слуг» Слюсарєв вивіз обладнання харківського заводу «Рапід» до Угорщини
14 липня, 12:47
Народна депутатка України Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла розповіла, що пише книгу
Вчора, 14:05

Політика

Нардеп Дунда пояснив, хто насправді розвалить Росію
Нардеп Дунда пояснив, хто насправді розвалить Росію
Країна-союзник готова негайно допомогти Україні із відвантаженням зерна
Країна-союзник готова негайно допомогти Україні із відвантаженням зерна
Винищувачі для ЗСУ: Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки
Винищувачі для ЗСУ: Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки
Чому Росія скоро розвалиться? Інтерв'ю з нардепом Олегом Дундою (наживо)
Чому Росія скоро розвалиться? Інтерв'ю з нардепом Олегом Дундою (наживо)
Кучма на початку 2000-х просив Британію допомогти Україні вступити в Євросоюз – ЗМІ
Кучма на початку 2000-х просив Британію допомогти Україні вступити в Євросоюз – ЗМІ
Економічна взаємодія та безпека: Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії (відео)
Економічна взаємодія та безпека: Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
31K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
24K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
18K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
7851
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни
6874
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту