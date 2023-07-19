Чому Росія скоро розвалиться? Інтерв'ю з нардепом Олегом Дундою (наживо)
Олег Дунда описав наслідки заколоту Пригожина для майбутнього країни-агресорки
Сьогодні, 19 липня, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда в інтерв'ю «Главкому» розповів про те, якою має бути Росія без Путіна, оцінив вірогідність громадянської війни у РФ, а також описав наслідки заколоту Пригожина для майбутнього країни-агресорки.
Також Олег Дунда розповів про законопроекти, які унеможливлять існування УПЦ МП в Україні.
Відео можна переглянути на YouTube-каналі «Главкома» за посиланням.
Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни все частіше в експертному середовищі відбуваються обговорення того, якою має бути Росія без Путіна. Заснований у 2022 році Форум вільних народів Росії став альтернативою Форуму вільної Росії, заснованому Гаррі Каспаровим, який прихильники вільних народів називають імперським. Наприкінці вересня у Гданську відбувся третій у цьому році Форум вільних народів. Перший пройшов у травні у Варшаві, а другий – у липні у Празі.
Одним із запрошених спікерів на Форумі був народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда. Він брав участь у Форумі як представник від України, автор законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.
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