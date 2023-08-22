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«Карма в дії». Військовий показав знакове фото з окупантом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Карма в дії». Військовий показав знакове фото з окупантом
ЗСУ взяли у полон російських військових під Запоріжжям
фото: ТИСК

Російський окупант, який брав українських захисників у полон, сам став полоненим

Військовослужбовець Орест Грицюк показав фото російського окупанта, якого ЗСУ нещодавно взяли в полон. За іронією долі ним виявився солдат з підрозділу, який брав Грицюка та його побратимів у полон.

Військовослужбовець Орест Грицюк показав фото російського окупанта, якого ЗСУ взяли в полон
Військовослужбовець Орест Грицюк показав фото російського окупанта, якого ЗСУ взяли в полон
фото: скріншот

«Карма в дії. Рік та тиждень тому я потрапив в полон, а сьогодні побачив фото російського солдата з підрозділу, який брав мене з моїми побратимами. Тільки в полон брали вже його», – написав військовий.

Як каже Грицюк, 14 серпня він вважає своїм другим днем народження.

«Рівно рік тому я вижив у бою, в якому був приречений на смерть, не всім в тому бою пощастило вижити. Потрапив у полон, вже у полоні не дав загинути трьом нашим. Дев'ять місяців полону, багато моїх і досі там».

Нагадаємо, Росія передає Україні тіла захисників, які офіційно були визнані полоненими.

До слова, протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п'ятий здався добровільно.

Теги: ЗСУ полон військові росіяни війна

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