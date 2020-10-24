Саакашвілі анонсував «важливі зміни» в архітектурно-будівельній галузі



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Саакашвілі анонсував «важливі зміни» в архітектурно-будівельній галузі

Зміна керівництва ДАБІ сприятиме знищенню корупції у цій сфері, зазначив Саакашвілі

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі заявив про початок важливих змін в архітектурно-будівельній галузі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, відбулася зміна керівництва Державної інспекції містобудування (в минулому – ДАБІ) та Державної сервісної служби містобудування України.

«ДАБІ – це тимчасовий орган, який видає дозволи, тут в останній місяць було ще більше корупції, ніж будь-коли», – наголосив Саакашвілі під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Він нагадав, що на минулому засіданні Національної ради реформ, яке відбулося у Вінницькій області, було одноголосно погоджено необхідність змін у згаданій сфері. Так, 22 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування, а Олексія Башкірова – з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

«Зараз звільнили все керівництво. Це вже гарне рішення. Зміна керівництва ДАБІ сприятиме знищенню централізованої корупції у цій сфері», – наголосив голова виконавчого комітету Нацради реформ.

Саакашвілі зауважив, що в попередні роки корупція в архітектурно-будівельній галузі України контролювалася з найвищих владних кабінетів, серед іншого – з Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів.

«Друге, що ми зараз зробимо, – в комітеті парламенту вже найближчим часом розглядатиметься питання, щоб взагалі змінити всю систему теперішніх органів. Щоб, як у нотаріаті, приватні компанії видавали дозволи, у них буде конкуренція, ні в кого не буде монополії, ніхто не буде зацікавлений, ніхто не зможе взяти хабара», – зазначив Саакашвілі, зауваживши, що глава держави підтримує таку ініціативу.