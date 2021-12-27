Саакашвілі анонсував зустріч з президентом Грузії

Саакашвілі заявив, що зустріч з Зурабішвілі може відбутися найближчим часом

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі анонсував зустріч з чинним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це Саакашвілі написав в Telegram.

Саакашвілі заявив, що зустріч може відбутися найближчим часом.

Він розповів, що провів зустріч з четвертим президентом Георгієм Маргвелашвілі. Він відвідав Саакашвілі в камері тюремної лікарні.

«У мене була справді чудова зустріч зі своїм колишнім політичним ворогом та наступником, 4-м президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, який відвідав мене у камері тюремної лікарні. Така зустріч стала безпрецедентним кроком примирення, надзвичайно незвичайним для нашого регіону. Президент Маргвелашвілі назвав мене «особистим політичним ув'язненим Володимира Путіна», – зазначив Саакашвілі.

При цьому політик додав, що за пропозицією Маргвелашвілі проведе зустріч з чинним грузинським президентом.

«Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинним президентом Саломе Зурабішвілі і зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом», – додав він.

Як відомо, 21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначав експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрів в статусі обвинуваченого.

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