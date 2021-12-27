  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Саакашвілі анонсував зустріч з президентом Грузії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Саакашвілі анонсував зустріч з&nbsp;Саломе Зурабішвілі - Саакашвілі анонсував зустріч з президентом Грузії
    Саакашвілі анонсував зустріч з Саломе Зурабішвілі
    фото з відкритих джерел

    Саакашвілі заявив, що зустріч з Зурабішвілі може відбутися найближчим часом

    Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі анонсував зустріч з чинним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це Саакашвілі написав в Telegram.

    Саакашвілі заявив, що зустріч може відбутися найближчим часом.

    Він розповів, що провів зустріч з четвертим президентом Георгієм Маргвелашвілі. Він відвідав Саакашвілі в камері тюремної лікарні.

    «У мене була справді чудова зустріч зі своїм колишнім політичним ворогом та наступником, 4-м президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, який відвідав мене у камері тюремної лікарні. Така зустріч стала безпрецедентним кроком примирення, надзвичайно незвичайним для нашого регіону. Президент Маргвелашвілі назвав мене «особистим політичним ув'язненим Володимира Путіна», – зазначив Саакашвілі.

    При цьому політик додав, що за пропозицією Маргвелашвілі проведе зустріч з чинним грузинським президентом.

    «Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинним президентом Саломе Зурабішвілі і зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом», – додав він.

    Як відомо, 21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначав експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрів в статусі обвинуваченого.

    Раніше мати Саакашвілі розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина.

    Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

    Теги: Михайло Саакашвілі політика президент Саломе Зурабішвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Саакашвілі анонсував зустріч з президентом Грузії