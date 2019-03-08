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    Політика

    Гриценко бачить на посаді генпрокурора екс-соратника Саакашвілі

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    <p>Гриценко запевняє, що Давід Сакварелідзе &laquo;показав нульову толерантність до корупції&raquo;</p> - Гриценко бачить на посаді генпрокурора екс-соратника Саакашвілі

    Гриценко запевняє, що Давід Сакварелідзе «показав нульову толерантність до корупції»

    Фото: Главком

    За словами Гриценка, вранці він ще визначався серед трьох кандидатур

    Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, у разі виграшу на виборах зробить генпрокурором Давіда Сакварелідзе.

    Про це Гриценко сказав в ефірі телеканалу Zik.

    «Вранці я ще визначався серед трьох кандидатур. Я вже визначився. Мій кандидат на посаду генпрокурора - Давід Сакварелідзе. Ця людина показала нульову толерантність до корупції і, на відміну від нинішньої балаболки, має юридичний диплом, знає, що таке закон і його рамки»,– сказав Гриценко

    Він додав, що очільник Генпрокуратури буде забезпечувати «не мої вказівки, як президента, а тримати планку правоохоронного органу».

    Давід Сакварелідзе вже прокоментував рішення Гриценка:

    «Вважаю Анатолія Гриценка гідним кандидатом та дуже порядною людиною... Якщо мій досвід та знання підуть на користь Україні, готовий взяти на себе відповідальність за будь-яку позицію, де зможу досягнути результатів разом із командою».

    Нагадаємо, колишній заступник генерального прокурора і соратник екс-президента Грузії Давід Сакварелідзе обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України через «прорив кордону в «Шегинях».

    Раніше Гриценко назвав кандидатів у президенти, з якими веде переговори про об'єднання.

    За даними КМІСу, опублікованими 25 лютого, за Гриценка готові проголосувати 6,4% виборців. Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.

    До вашої уваги:  

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