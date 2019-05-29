Саакашвілі хоче створювати в Україні «майданчики нових ідей»



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі запевняє, що його «жодні посади не приваблюють»

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі, який повернувся в Україну, заявляє, що його не приваблюють будь-які посади, однак він хотів би брати участь у створенні в країні «майданчиків для нових ідей».

«Я із задоволенням взяв би участь у створенні майданчиків для нових ідей. Мене жодні посади не приваблюють. Я був на багатьох посадах у двох країнах і прямо скажу, що зараз скажи мені куди-небудь у кабінет ... взагалі не приваблює мене це життя, тому що грошей я цим не заробив, шишок я собі на цьому набив, при цьому якщо не поміняти систему, мене ця система засмокче і знову буде такий стиль, що знову ця людина намагається щось робити і знову нічого не виходить. Це не мій стиль, не хочу», - сказав він в інтерв'ю на телеканалі «Наш» у середу ввечері.

При цьому політик висловив переконання, що зараз потрібні «майданчики великих ідей».

«Я вже кілька років говорю про ідею інформаційних технологій», - зазначив Саакашвілі, додавши, що підтримує висловлену президентом України Володимиром Зеленським про державу в смартфоні, зокрема, виступає за те, щоб громадяни України могли самі голосувати за законопроекти, в разі, якщо Верховна Рада не в змозі цього робити.

Він висловив переконання, що Україна може зробити ривок у розвитку, тільки відмовившись від усього, що було зроблено, починаючи з набуття нею незалежності в 1991 році «в сенсі так званого державного будівництва, а реально - руйнування країни».

При цьому політик назвав систему, існуючу в Україні, «системою годування».

«Відмовившись від традиції, можна зробити стрибок і обігнати і Польщу, і наздогнати і Німеччину, і Францію. Я в це свято вірю», - сказав Саакашвілі.

Він підкреслив, що у команди Зеленського є здорові амбіції і висловив переконання, що після парламентських виборів буде тотальне оновлення, «нова картина України, наповнена новими людьми».

Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство. У цей же день Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Крім того Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.

Джерело: Інтерфакс-Україна