Саакашвілі хоче відновити громадянство і «крутити шиї» олігархам

Політик має намір повернутися в Україну

Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що збирається відновити українське громадянство. Про це він сказав під час прес-конференції у Варшаві (Польща). «Спроба позбутися мене як українського політика – приречена. Я був, я залишаюся українським політиком, так само, як я є грузином.



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Політик має намір повернутися в Україну

Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що збирається відновити українське громадянство. Про це він сказав під час прес-конференції у Варшаві (Польща).

«Спроба позбутися мене як українського політика – приречена. Я був, я залишаюся українським політиком, так само, як я є грузином. Але я буду відновлювати своє українське громадянство», - заявив він.

Також він обіцяє боротися проти українських олігархів.

«Шия в мене пройде, а шию українському олігархату ми скрутимо. Я їм обіцяю», - підкреслив Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.