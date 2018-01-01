  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Саакашвілі хоче відновити громадянство і «крутити шиї» олігархам

    Політик має намір повернутися в Україну
    Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що збирається відновити українське громадянство. Про це він сказав під час прес-конференції у Варшаві (Польща). «Спроба позбутися мене як українського політика – приречена. Я був, я залишаюся українським політиком, так само, як я є грузином.
    • Сьогодні, 15:02
    • Розсилка

    Політик має намір повернутися в Україну

    Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що збирається відновити українське громадянство. Про це він сказав під час прес-конференції у Варшаві (Польща).

    «Спроба позбутися мене як українського політика – приречена. Я був, я залишаюся українським політиком, так само, як я є грузином. Але я буду відновлювати своє українське громадянство», - заявив він.

    Також він обіцяє боротися проти українських олігархів.

    «Шия в мене пройде, а шию українському олігархату ми скрутимо. Я їм обіцяю», - підкреслив Саакашвілі.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

    Польща Михайло Саакашвілі політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ