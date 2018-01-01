Саакашвілі хоче відновити громадянство і «крутити шиї» олігархам
- Сьогодні, 15:02
-
Розсилка
Політик має намір повернутися в Україну
Екс-губернатор Одеської області України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що збирається відновити українське громадянство. Про це він сказав під час прес-конференції у Варшаві (Польща).
«Спроба позбутися мене як українського політика – приречена. Я був, я залишаюся українським політиком, так само, як я є грузином. Але я буду відновлювати своє українське громадянство», - заявив він.
Також він обіцяє боротися проти українських олігархів.
«Шия в мене пройде, а шию українському олігархату ми скрутимо. Я їм обіцяю», - підкреслив Саакашвілі.
Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.
12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».
Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.