Саджати не будуть: Малюська заспокоїв олігархів

Вони не зможуть брати участь у приватизації

Політики будуть зобов'язані декларувати зустрічі з олігархами

У разі прийняття закону про олігархів, вони не будуть позбавлятися всього майна або сідати в тюрму. Про це на форумі YES Brainstorming заявив глава міністерства юстиції Денис Малюська.

«Просто вони не зможуть брати участь в приватизації певних об'єктів, будуть зобов'язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях», – пояснив він.

Міністр зазначив, що після прийняття нового закону політики будуть зобов'язані декларувати зустрічі з олігархами.

Малюська також повідомив, що після визначення критеріїв потрапляння громадян до переліку олігархів буде дано шість місяців, щоб люди уникли включення до відповідного реєстру, наприклад, припинивши фінансування ЗМІ або партій і «перетворившись» в звичайного бізнесмена.

Нагадаємо, в Україні з’явилася жінка-олігарх, заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов. Журналісти прийшли до висновку, що Данілов говорив про Оксану Марченко.

Раніше політолог пояснив, чим політична система в Україні досконаліша, ніж у Росії.

До слова, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).