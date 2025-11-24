Головна Світ Політика
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
фото: Андрій Єрмак/Telegram-канал

Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, потребують доопрацювання

Сполучені Штати заявили про значний прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві щодо плану припинення війни в Україні, проте сторонам не вдалося дійти згоди щодо надання Києву гарантій безпеки на тлі постійної російської загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Держсекретар США Марко Рубіо очолив переговори з українською делегацією після того, як Київ та його союзники висловили занепокоєння щодо підтриманого США плану, який містить значні поступки Росії, та наполягли на внесенні змін.

Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп. Держсекретар висловив надію, що угоду вдасться узгодити до четверга, хоча припустив, що процес може затягнутися.

Основні переговори між американськими та українськими посадовцями розпочалися в напруженій атмосфері. Незадовго до зустрічі Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social поскаржився, що українське керівництво продемонструвало «нульову вдячність» за зусилля США, тоді як Європа продовжує купувати російську нафту.

Навколо американського плану також зберігається плутанина: європейські союзники заявили, що з ними не проводили консультацій щодо його розробки. Хоча деякі сенатори стверджували, що план – це «по суті список побажань росіян», Рубіо перед поїздкою до Женеви наполягав, що документ був розроблений Вашингтоном.

Проєкт американського плану, який включає багато ключових вимог Росії, з'явився у небезпечний для України час. Наразі Росія повільно просувається на окремих ділянках фронту, що, за словами західних та українських чиновників, коштує надзвичайно дорого в людських життях. Українські командири повідомляють про нестачу солдатів, щоб зупинити ці постійні просування, а російські війська частково захопили транспортний вузол Покровськ.

Ситуація ускладнюється постійними ударами дронами та ракетами по українських енергетичних об'єктах, що залишає мільйони людей без світла, опалення та води. Президент Зеленський також перебуває під внутрішнім тиском через великий корупційний скандал. Він попереджав, що ухвалення американського плану може змусити Україну ризикувати своєю гідністю та свободою, або ж втратити підтримку Вашингтона.

Попри те, що останніми тижнями Київ підбадьорився завдяки посиленню санкцій США проти російського нафтового сектору та власним успішним ударам по цій галузі, проєкт мирного плану, схоже, знову повертає дипломатичну перевагу на бік Москви. Україна залишається критично залежною від американської розвідки та озброєнь для продовження війни.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами. 

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.



