Зеленський запросив президента Аргентини в Україну

Зеленський хоче обговорити з Мілеєм перспективи розвитку відносин між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис українського лідера.

Глава держави привітав Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах. «Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи», – написав він.

Зеленський запросив президента Аргентини до України, щоб продовжити діалог та обговорити ключові перспективи розвитку відносин між країнами. «Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи», – додав український лідер.

Нагадаємо, партія аргентинського президента Хав'єра Мілея здобула перемогу на проміжних виборах, що дозволяє йому продовжити свою економічну реформу та зберегти підтримку США. За результатами виборів, партія Мілея La Libertad Avanza отримала 41,5% голосів у провінції Буенос-Айрес, що стало свідченням значного політичного зсуву в країні, оскільки ця провінція довгий час була політичним осередком пероністів. Усього партія здобула 64 місця в Палаті депутатів, що суттєво посилює її позиції в парламенті.

Reuters писав, що ця перемога є не лише важливою для внутрішньої політики, але й стала сигналом для міжнародних партнерів, зокрема для США, які нещодавно надали Аргентині фінансову допомогу в обсязі до $40 млрд, включаючи валютний своп на $20 млрд.