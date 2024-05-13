Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський їде до Іспанії для підписання угоди з безпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський їде до Іспанії для підписання угоди з безпеки
Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою
фото: glavcom.ua

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді має пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес. Про це повідомляє El Pais.

За даними джерел видання, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою. Мета договору – гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі і слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені, згідно з джерелами видання. При цьому очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Пакт зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.
Гарантії безпеки
Україна зміцнює свою безпеку за рахунок серії двосторонніх угод з партнерами. Ці угоди, засновані на загальних принципах, також містять індивідуальні зобов'язання, адаптовані до відносин із кожною країною.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки із сімома країнами ЄС: Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією. Аналогічних домовленостей досягнуто з Канадою і Великою Британією.

Раніше повідомлялося, Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot. Також Іспанія передає Україні 20 танків Leopard.

Теги: Іспанія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський минулого тижня провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України
Зеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині
9 травня, 20:39
Зеленський схвалив продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
9 травня, 17:42
Бельгійський уряд ухвалив рішення щодо передачі Україні винищувачів
Бельгія передасть Україні F-16: Зеленський повідомив, коли чекати на винищувачі
7 травня, 20:33
Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Великодня
«Ми стаємо на коліна лише в молитві». Зеленський привітав українців із Великоднем
5 травня, 09:51
Президент відзначив українських воїнів державними нагородами
Зеленський відвідав поранених українських захисників у Хмельницькому
3 травня, 13:32
Нова емблема Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
Міндовкілля отримало нову символіку
25 квiтня, 20:08
«ППО та фронт – це ключовий пріоритет», – Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Чернігові
17 квiтня, 22:48
Зеленський заявив, що «без підтримки США у нас не буде жодних шансів на перемогу»
Без допомоги США Україна не має шансів перемогти у війні – Зеленський
16 квiтня, 12:06
Зеленський закликав союзників не допустити російський терор та захистити Україну так, як вони захищали Ізраїль
«Дві найважливіші теми зараз». Зеленський провів Ставку
15 квiтня, 19:03

Політика

Зеленський їде до Іспанії для підписання угоди з безпеки
Зеленський їде до Іспанії для підписання угоди з безпеки
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
Зеленський повідомив, що наразі для України є завданням номер один
Зеленський повідомив, що наразі для України є завданням номер один
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
Наступ Росії на Харківщині. Білий дім оцінив загрозу проривів
Наступ Росії на Харківщині. Білий дім оцінив загрозу проривів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
15K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
14K
Ексспікер Разумков показав спільне фото зі своєю мамою – народною артисткою
9190
Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують
8949
Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагентів»
6674
Новий міністр оборони РФ: що про нього відомо

Новини

«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки
Сьогодні, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua