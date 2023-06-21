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СБУ опублікувала перелік партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ опублікувала перелік партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України
З організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам
фото ілюстративне

До цього переліку увійшли п'ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора

Служба безпеки України опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України.

Наразі до цього переліку увійшли п'ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

«Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни», – йдеться в повідомленні.

Загалом до списку ввійшли:
1. політична партія «Единая Россия»;
2. політична партія «Справедливая Россия – патриоты – за правду»;
3. політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;
4. політична партія «Новые люди»;
5. політична партія «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
6. громадська організація «Молодая гвардия единой России»;
7. добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;
9. громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;
10. громадська організація «российский союз молодежи»;
11. громадський рух «общероссийский народный фронт»;
12. благодійний фонд «Добро и дело»;
13. громадська організація «российская ассоциация защиты религиозной свободы».

Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. 

Теги: росія війна Україна

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