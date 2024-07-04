Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів

Зеленський окремими документами призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей

На посаду судді Верховного суду в Касаційний цивільний суд затверджено Павла Пархоменка

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 липня, підписав укази стосовно призначення понад 200 суддів, зокрема в місцевих загальних судах. Вони оприлюднені на сайті Офісу глави держави.

Зеленський сімома указами призначив суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а шістьома – на посади у місцевих господарських судах.

Водночас український лідер підписав документи про призначення на посади у місцевих загальних судах 200 суддів.

На посаду судді Верховного суду в Касаційний цивільний суд затверджено Павла Пархоменка указом №424/2024.

Зеленський окремими документами призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей.

Зокрема:

Оксану Приходько – суддею Житомирського окружного адміністративного суду,

Євгена Саса – суддею Київського окружного адміністративного суду,

Людмилу Ільєву – суддею господарського суду Миколаївської області,

Миколу Юзьківа – суддею Тернопільського окружного адмінсуду,

Олега Виноградського – суддею господарського суду Вінницької області,

Вікторію Юрченко – суддею господарського суду Харківської області,

Марію Садову – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів, станом на 20 травня 2024 року місцеві суди заповнені лише на дві третини (нестача складає майже 1,5 тисячі із 5 тисяч посад), а апеляційної інстанції – наполовину (701 посада вакантна, при загальній кількості посад у 1357). У вищих спецсудах (це Вищий антикорупційний суд та його палата, а також Вищий суд з питань інтелектуальної власності, що досі не запрацював) не вистачає 55 суддів, а у Верховному суді – 39 суддів.

Також повідомлялося, що Конституційний Суд України досі залишається неукомплектованим через «певні політичні сили», які гальмують ухвалення законопроекту №4533 про конституційну процедуру. Про це «Главкому» повідомив голова комітету з правової політики Денис Маслов.

Читайте також: Голова правового комітету Ради розповів, в яких судах критична кадрова ситуація