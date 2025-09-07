Російський удар прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО – NYT

Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця

Масований повітряний удар по Києву, якого у ніч проти 7 вересня завдала російська терористична армія, прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні. Як інформує «Главком», про це пише The New-York Times.

«У ніч проти неділі оборонні засоби були прорвані, коли Росія розпочала найбільшу атаку безпілотників за всю історію війни, пошкодивши урядову будівлю вперше з початку повномасштабного вторгнення», – ідеться у публікації.

У виданні процитували повідомлення Повітряних сил, які заявили, що дев’ять ракет та майже 60 безпілотників уникли засобів протиповітряної оборони та вразили урядовий об’єкт.

Журналісти американського видання наголосили, що Росія цієї ночі запустила 805 ударних безпілотників, а також 17 крилатих та балістичних ракет.

«Від минулої осені Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї. До недільного нападу найбільша атака відбулася 9 липня, коли Росія запустила 728 дронів», – ідеться у публікації.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Так, під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.