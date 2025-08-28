Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу

Зеленський про росіян: Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський удар по Києву є одним із наймасованіших. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Увесь день сьогодні на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, зокрема балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, серед них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким», – сказав президент.

Зеленський додав: «Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах».

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 19 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.