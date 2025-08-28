Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
Президент закликав ввести нові санкції проти РФ
фото: скриншот з відео

Зеленський про росіян: Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський удар по Києву є одним із наймасованіших. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Увесь день сьогодні на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, зокрема балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, серед них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким», – сказав президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах».

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 19 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35
Окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
Удар РФ по колонії на Запоріжжі. Омбудсмен терміново звернувся до влади
29 липня, 19:22
Після удару розгорілася пожежа
Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч
4 серпня, 05:54
Розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням
Україна ввела санкції проти «Росатому»
9 серпня, 11:00
«Укрзалізниця» оголосила про скасування приміських поїздів у Синельниковому
Удар по вокзалу у Синельниковому. «Укрзалізниця» попередила про зміну руху поїздів
10 серпня, 10:42
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
18 серпня, 20:19
«Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)
21 серпня, 23:52
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
22 серпня, 10:33

Політика

Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
МЗС України викликало посла Угорщини через санкції проти Бровді
МЗС України викликало посла Угорщини через санкції проти Бровді
Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом
Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом
Кабмін позбавив держнагороди підсанкційну екснардепку Королевську
Кабмін позбавив держнагороди підсанкційну екснардепку Королевську
Господарський кодекс України втратив чинність
Господарський кодекс України втратив чинність
Зеленський призначив посла України у США
Зеленський призначив посла України у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
8569
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5538
РФ масовано атакувала Київ: вже 21 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2220
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
2112
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Сьогодні, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua