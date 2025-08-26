Росія може вийти з Європейської конвенції проти катувань

Відповідно до конвенції, Комітет має право відвідувати будь-яке місце утримання осіб, позбавлених волі на території країн-учасниць

Уряд Росії запропонував Володимиру Путіну денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, пише «Главком».

Цей крок дозволить Росії вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням. Відповідно до конвенції, Комітет має право відвідувати будь-яке місце утримання осіб, позбавлених волі (в'язниці, СІЗО, психіатричні лікарні тощо), на території країн-учасниць. Російський уряд пропонує припинити дотримання цієї норми.

Що це означає для Росії?

Конвенція зобов'язує держави надавати Комітету:

безперешкодний доступ на свою територію;

повну інформацію про місця утримання ув'язнених;

право необмеженого пересування всередині цих установ.

Хоча країна може відмовити у візиті через загрозу національній безпеці або надзвичайні ситуації, вихід із конвенції повністю зніме ці зобов'язання.

Нагадаємо, що Росію виключили з Ради Європи 16 березня 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну. Цей крок став ще одним етапом у розриві зв'язків Росії з європейськими інституціями.

Раніше ми писали, що США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ракети, ядерна зброя – ми (з РФ, – «Главком») говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене», – сказав Трамп.

Як повідомлялося, керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.

Також поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.