Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
Росіянам довелося змиритися із тим, що Україна «матиме територіальну цілісність», переконує Венс
фото з відкритих джерел

За словами Венса, росіянам довелося визнати, що вони не зможуть встановити у Києві маріонетковий режим

Росіянам довелося поступитися деякими своїми вимогами. Зокрема Кремль змушений визнати, що РФ не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.

За словами Венса, росіянам довелося визнати, що вони не зможуть встановити у Києві маріонетковий режим – це було однією з основних вимог та головних цілей війни Кремля. Також росіянам довелося змиритися із тим, що Україна «матиме територіальну цілісність».

«Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку», – зазначив віцепрезидент.

Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є кілька причин.

«Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому», – запевнив віцепрезидент США.

Нагадаємо, заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

До слова, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: Джей Ді Венс США переговори Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимошенко ненавиділа Путіна, і це було взаємно
Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу
Вчора, 21:17
Коул розповів, як проходили перемовини про звільнення політв'язнів з Лукашенком
«Випили за Трампа». Американський дипломат пригадав зустріч з Лукашенком
26 липня, 23:38
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
11 серпня, 20:11
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
12 серпня, 20:30
Віктор Ющенко та Ангела Меркель, 2008 рік
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна
15 серпня, 14:50
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Білий дім звинуватив кількох колишніх президентів США
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»
19 серпня, 21:03
Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав
Спільна авіація та космічні технології: Україна поглиблює співпрацю зі Швецією
Сьогодні, 11:19
Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
Сьогодні, 11:02

Політика

Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
Путін полетить на саміт до Китаю
Путін полетить на саміт до Китаю
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
Британія розширює програму Interflex для українських солдатів
Британія розширює програму Interflex для українських солдатів
МАГАТЕ оприлюднило заяву про «пожежу на Курській АЕС»
МАГАТЕ оприлюднило заяву про «пожежу на Курській АЕС»
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
102K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
37K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
13K
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
4012
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua