За словами Венса, росіянам довелося визнати, що вони не зможуть встановити у Києві маріонетковий режим

Росіянам довелося поступитися деякими своїми вимогами. Зокрема Кремль змушений визнати, що РФ не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.

За словами Венса, росіянам довелося визнати, що вони не зможуть встановити у Києві маріонетковий режим – це було однією з основних вимог та головних цілей війни Кремля. Також росіянам довелося змиритися із тим, що Україна «матиме територіальну цілісність».

«Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку», – зазначив віцепрезидент.

Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є кілька причин.

«Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому», – запевнив віцепрезидент США.

Нагадаємо, заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

До слова, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.