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    Опозиція зреагувала на хамську поведінку «слуги» Ковальчука

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    Ковальчук порадив колегам &laquo;фільтрувати&raquo; те, що вони говорять - Опозиція зреагувала на хамську поведінку «слуги» Ковальчука
    Ковальчук порадив колегам «фільтрувати» те, що вони говорять
    фото: скріншот відео

    Ковальчук на підвищених тонах спілкувався із нардепкою Ніною Южаніною

    Сьогоднішня поведінка народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ковальчука викликала палкі дискусії та обурення його колег, зокрема з фракції «Європейська солідарність», безпосередньо до якої і були усі його звернення. Депутат Володимир Ар’єв написав про хамство колеги у Facebook.

    «Черговий скандал у Раді. Рівненський депутат-слуга Ковальчук нахамив (нещодавно взагалі обматюкав) Ірині Геращенко. Цей персонаж сьогодні цілий день хамить нашій фракції – на трибуні взагалі дійшов до блатної мови і погроз», – написав нардеп.

    На недопустиму поведінку Ковальчука вказав і депутат Олексій Гончаренко. «Слуга» Ковальчук образив Ірину Геращенко і сказав їй фразу «на місце». Тепер вибачається за свої слова в президіумі», – написав Гончаренко у Telegram.

    У свою чергу нардепка Ірина Геращенко вирішила прокоментувати конфлікт і розповіла, що «слуга» Ковальчук, замість фахової дискусії, переходив у Раді на особистості.

    «Журналісти запитують, що трапилося в Раді. Та нічого особливого, просто фракція слуг населена місцевими Гогишвілі. Депутат Ковальчук сьогодні хамив Ніні Южаніній під час розгляду поправок, замість фахової дискусії переходив на особистості. А потім, коли нагадала йому про його матюки в залі і поведінку в стилі Гогілашвілі-бикоко, кинув в спину чергове хамство. Ми домоглися вибачень, попри його брехню, що він ніц не бикував», – написала Геращенко у Facebook.

    Нардепка також додала, що у нинішньому скликані Верховної Ради відчуває себе, ніби наглядачем у колонії з підлітками. «Відчуття, що по залу треба ходити з камерою фіксації, як поліцейські. Бо якби вони не зафіксували Гогілашвілі, й він би й досі був «добропорядним замміністра». Ми в цьому скликанні Ради відчуваємо себе вихователями колонії для важких підлітків імені Макаренка. Вчимо не матюкатися, не лаятися, не лускати насіння і хоч іноді згадувати, що тут же обличчя, а не …», – уточнила Геращенко.

    Як повідомляв «Главком», у парламенті, під час обговорення податку на виведений капітал, між заступником голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики «слугою» Олександром Ковальчуком та нардепкою від «Європейської Солідарності» Ніною Южаніною виникла палка дискусія.

    Теги: Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко Ніна Южаніна Олексій Гончаренко скандал фракція
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    Опозиція зреагувала на хамську поведінку «слуги» Ковальчука