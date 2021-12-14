Опозиція зреагувала на хамську поведінку «слуги» Ковальчука
Ковальчук на підвищених тонах спілкувався із нардепкою Ніною Южаніною
Сьогоднішня поведінка народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ковальчука викликала палкі дискусії та обурення його колег, зокрема з фракції «Європейська солідарність», безпосередньо до якої і були усі його звернення. Депутат Володимир Ар’єв написав про хамство колеги у Facebook.
«Черговий скандал у Раді. Рівненський депутат-слуга Ковальчук нахамив (нещодавно взагалі обматюкав) Ірині Геращенко. Цей персонаж сьогодні цілий день хамить нашій фракції – на трибуні взагалі дійшов до блатної мови і погроз», – написав нардеп.
На недопустиму поведінку Ковальчука вказав і депутат Олексій Гончаренко. «Слуга» Ковальчук образив Ірину Геращенко і сказав їй фразу «на місце». Тепер вибачається за свої слова в президіумі», – написав Гончаренко у Telegram.
У свою чергу нардепка Ірина Геращенко вирішила прокоментувати конфлікт і розповіла, що «слуга» Ковальчук, замість фахової дискусії, переходив у Раді на особистості.
«Журналісти запитують, що трапилося в Раді. Та нічого особливого, просто фракція слуг населена місцевими Гогишвілі. Депутат Ковальчук сьогодні хамив Ніні Южаніній під час розгляду поправок, замість фахової дискусії переходив на особистості. А потім, коли нагадала йому про його матюки в залі і поведінку в стилі Гогілашвілі-бикоко, кинув в спину чергове хамство. Ми домоглися вибачень, попри його брехню, що він ніц не бикував», – написала Геращенко у Facebook.
Нардепка також додала, що у нинішньому скликані Верховної Ради відчуває себе, ніби наглядачем у колонії з підлітками. «Відчуття, що по залу треба ходити з камерою фіксації, як поліцейські. Бо якби вони не зафіксували Гогілашвілі, й він би й досі був «добропорядним замміністра». Ми в цьому скликанні Ради відчуваємо себе вихователями колонії для важких підлітків імені Макаренка. Вчимо не матюкатися, не лаятися, не лускати насіння і хоч іноді згадувати, що тут же обличчя, а не …», – уточнила Геращенко.
Як повідомляв «Главком», у парламенті, під час обговорення податку на виведений капітал, між заступником голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики «слугою» Олександром Ковальчуком та нардепкою від «Європейської Солідарності» Ніною Южаніною виникла палка дискусія.