Зеленський відвідав Куп'янський напрямок

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зеленський відвідав Куп'янський напрямок
Глава держави приїхав у Куп’янськ, який російська пропаганда називає «повністю захопленим»
Президент: «Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок і привітав захисників з Днем Сухопутних військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення українського лідера.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта», – каже він.

Глава держави наголосив, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. «Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста. Тим часом пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими загарбниками українських наступів на місто.

До слова, начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що російські війська поспішили з наступом на Купʼянськ та переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах.

