Відомий дисидент застеріг українців від скочування до пошуку винних

Філософ, релігієзнавець, член Ініціативна група «Першого грудня» оцінив 2023 рік для українців

Деякі західні ЗМІ пророкують, що Україні після невдалого контрнаступу доведеться змиритися з втратою територій, на тлі чого в нашому суспільстві активізувався пошук «зради». В інтерв’ю «Главкому» філософ і релігієзнавець, проректор Українського католицького університету, колишній політв’язень Мирослав Маринович дав кілька порад українцям, які нині охоплені розчаруванням та невідомістю.

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«Почав би з фрази мудрого ребе, що так вічно не буде. Вона стосується і моментів, коли ми на оптимістичній хвилі підняті вгору («ось-ось – і Крим наш»), і таких моментів, як сьогодні, коли увійшли у період розчарування і різних побоювань. Ситуація буде змінюватися і змінюється стрімко, тому я не екстраполюю нинішні обставини на рік-два. Ми з Росією біжимо на спортивному майданчику, і це – біг на виснаження. Ми не маємо впасти першими, нам треба вистояти – і оце українці мають усвідомити. На жаль, цього усвідомлення немає», – зауважив фахівець.

Він наголосив, що дуже великої шкоди завдали «оптимістичні шапкозакидательські матеріали кінця минулого року», оскільки вони створили ілюзію, ніби справу зроблено. «Якісь там дяді все залагодять, війну виграють, а нам треба жити своїм життям – от цього не буде. Значить нам треба знову взяти на себе відповідальність за стан справ в країні, бо потоки грошей до нас припиняться. Отже, потрібно затягнути пояси», – сказав Маринович.

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На його думку, відходу від переможних настроїв, активних пошуків винних у своїх рядах і протиставляння себе вже не ворогу, а один одному, можна було побоюватися й очікувати.

«Тому що це улюблений український спорт – коли щось йде не так, шукати винного. Замість того, аби мобілізуватися і шукати шляхи виходу. Так, мене це дуже тривожить. І мовне питання, і релігійне, і всілякі інші старі наші проблеми знову загострилися і дають інфекцію. Так що знову є справедливим діагноз митрополита Андрія Шептицького про моральну гемофілію. Ми повинні пам'ятати про цей діагноз нашої національної хвороби: суперечки, які є на початку лише дискусіями довкола шляху, яким ми маємо йти, обертаються пошуками винних та тим, що ми стаємо більшими ворогами одне одному, ніж ворог справжній», – підкреслив проректор.

За його словами, над тим, шоб не допустити таких тенденцій, мають працювати громадянське суспільство та його лідери.

Нагадаємо, що кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру, за кілька місяців зросла майже вдвічі.

До слова, Маринович також прокоментував думки Заходу стосовно агресії Путіна та пояснив, чи можна донести меседж про те, що Росія загрожує не лише Україні, а й західному світу.