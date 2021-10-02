Замах на друга та помічника Зеленського: Венедіктова розповіла про хід слідства

Слідство розглядає більше десятка версій

В Офісі Генерального прокурора розглядають більше десяти версій у справі замаху на помічника президента Сергія Шефір, про це під час брифінгу журналістам повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує УНН.

Венедіктова наголосила, що у цій справі є 2 основні версії, однак не відкидають інші.

«Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Я коли давала перші коментарі, я говорила, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і відпрацьовуємо інші. У нас є більше десятка версій, з якими ми працюємо і не відкидаємо їх», – заявила Венедіктова.

Також вона відзначила, те, що це була не постанова, було зрозуміло ще у день нападу.

«Коли я це все побачила – у мене не було жодного сумніву, що це не постановка. Я закінчувала університет внутрішніх справ, у мене була тактико-спеціальна підготовка, у мене була стрільба майже кожного дня. І я розуміюсь на оперативно-криміналістичних експертизах. І коли ти бачиш кучність куль, і розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі коли змінювалась швидкість – це все Клименко повідомив мені за перші декілька хвилин, то те, що це не постанова стало зрозуміло ще 22 вересня», – відзначила Венедіктова.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

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