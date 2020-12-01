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    Політика

    Шмигаль провів зустріч з Ердоганом: про що говорили

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    <p>Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 30 листопада зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом</p> - Шмигаль провів зустріч з Ердоганом: про що говорили

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 30 листопада зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

    Україна зацікавлена в укладенні «амбітної та всеохоплюючої» угоди про вільну торгівлю

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 30 листопада, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив питання співпраці між країнами у різних сферах.

    Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

    Під час розмови з турецьким лідером Шмигаль наголосив на важливості завершення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

    «Враховуючи фактор сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої угоди для максимального використання її потенціалу», – заявив прем'єр.

    Також Шмигаль розповів Ердогану, що український уряд чекає на третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства. Прем'єр очікує, що це засідання відбудеться вже найближчим часом.

    Крім того, сторони обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу та домовилися координувати зусилля щодо боротьби з пандемією та її наслідками для економіки країн.

    Раніше арем'єр-міністр Шмигаль провів зустріч з турецькими інвесторами.

    Як повідомлялося 29 листопада, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на два дні до Туреччини з робочим візитом.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган економіка торгівля ЗВТ політика Україна фінанси уряд Денис Шмигаль
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