Шмигаль провів зустріч з Ердоганом: про що говорили

Україна зацікавлена в укладенні «амбітної та всеохоплюючої» угоди про вільну торгівлю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 30 листопада, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив питання співпраці між країнами у різних сферах.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Під час розмови з турецьким лідером Шмигаль наголосив на важливості завершення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

«Враховуючи фактор сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої угоди для максимального використання її потенціалу», – заявив прем'єр.

Також Шмигаль розповів Ердогану, що український уряд чекає на третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства. Прем'єр очікує, що це засідання відбудеться вже найближчим часом.

Крім того, сторони обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу та домовилися координувати зусилля щодо боротьби з пандемією та її наслідками для економіки країн.

Раніше арем'єр-міністр Шмигаль провів зустріч з турецькими інвесторами.

Як повідомлялося 29 листопада, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на два дні до Туреччини з робочим візитом.