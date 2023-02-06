Шмигаль повідомив, кого бачить на посаді міністра внутрішніх справ

У Раді зареєстроване відповідне подання прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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«У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Дениса Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України», – йдеться у повідомленні.

До відома, після загибелі очільника міністерства Дениса Монастирського, Ігора Клименка 18 січня 2023 року було призначено в.о. міністра внутрішніх справ.

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Із вересня 2019 року був головою Національної поліції України.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра. Згодом МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.