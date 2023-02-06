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Шмигаль повідомив, кого бачить на посаді міністра внутрішніх справ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль повідомив, кого бачить на посаді міністра внутрішніх справ
Клименко виконує обов'язки тимчасового керівника МВС
фото з відкритих джерел

У Раді зареєстроване відповідне подання прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Дениса Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України», – йдеться у повідомленні.

До відома, після загибелі очільника міністерства Дениса Монастирського, Ігора Клименка 18 січня 2023 року було призначено в.о. міністра внутрішніх справ.

Із вересня 2019 року був головою Національної поліції України.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра. Згодом МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

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Теги: вибух міністр гелікоптер дитячий садок Денис Шмигаль МВС

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