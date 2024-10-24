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Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше
На рибі та морепродуктах економить 48% населення
фото з відкритих джерел

Через зростання цін на продукти під час війни майже дві третини (64%) опитаних обирають дешевші продукти

Українці найбільше економлять на кондитерських виробах, рибі та морепродуктах. Про це стало відомо з опитування компанії Gradus Research про зміну харчових звичок у війну.

Через зростання цін на продукти під час війни майже дві третини (64%) опитаних обирають дешевші продукти, майже половина частіше готують їжу вдома (48%).

Також війна змусила зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед опитуваних старше 56 років – серед них економлять складає 77%.

Блекаути також мають відчутний вплив на харчові звички українців. Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%)
Блекаути також мають відчутний вплив на харчові звички українців. Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%)

На чому економлять опитувані найбільше: кондитерські вироби (49%) та риба і морепродукти (48%). Базових продуктів зменшення бюджетів майже не торкнулося – на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях економлять лише 11% респондентів.

Найбільше на зміну у звичках харчування, за словами опитаних, впливають тривалий стрес та атаки росіян із їхніми наслідками, та підвищення цін на продукти.

Війна змусила українців зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед респондентів вікової групи 56+ років — серед них частка тих, що економлять, складає 77%
Війна змусила українців зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед респондентів вікової групи 56+ років — серед них частка тих, що економлять, складає 77%

Саме стрес займає перше місце (83%) серед чинників впливу на зміну харчових звичок. Через стрес та емоційне виснаження половина опитаних українців харчується нерегулярно (49%), а також вживають більше нездорової їжі (42%), мають знижений апетит (41%) та пропускають деякі прийоми їжі (41%). 19% респондентів вказали, що стали вживати більше алкоголю.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростають ціни на продукти. Фактична споживча інфляціяв серпні прискорилася до 7,5% у річному обчисленні. Національний банкУкраїни у своєму Макроекономічному та монетарному огляді зазначає, що однією з головних причин зростання споживчої інфляції стало прискорення продовольчої інфляції.

Усе через відновлення зростання цін на сирі продукти, яке спричинило скорочення пропозиції, чому посприяла посуха. Швидше зростали ціни на оброблені продукти через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергозабезпечення та зарплати.

До слова, в Україні підскочили ціни на курячі яйця. 

Зокрема, станом на 18 жовтня вартість курячих яєць «Квочка» зросла з 39,76 до 45,60 грн за десяток.«Ясенсвіт» у середньому продається по 44,27 грн за десяток, що також дорожче, ніж минулого місяця – 40,09 грн. За 30 штук таких самих яєць доведеться віддати 136,45 грн. Це при тому, що у вересні їхня ціна ще була на рівні 122,20 грн.

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Теги: бюджет продукти українці харчування підвищення цін стрес морепродукти

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